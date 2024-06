Le previsioni del tempo a Palermo, anticiclone in arrivo dal nord Africa: c'è la prima ondata di caldo estivo

Attualmente, la Sicilia è interessata da un flusso umido e moderatamente instabile proveniente da sud-ovest, che sta portando alcune precipitazioni sull'isola. Tuttavia, è imminente la prima ondata di caldo della stagione, con l'arrivo dell'anticiclone afro mediterraneo che, da metà settimana, porterà temperature estive in tutta Italia.

E' quanto emerge dalle previsioni di Francesco Nucera, esperto di 3bmeteo, che spiega: "Mercoledì le province di Messina, Catania, Enna e Caltanissetta vedranno alcune precipitazioni tra la mattina e il pomeriggio per delle residue condizioni di instabilità, mentre altrove prevarrà il sole. Le temperature oscilleranno tra i 24-25 gradi a Messina e Palermo e i 26-28 gradi a Catania, Siracusa, Agrigento, Ragusa e Trapani. Enna si fermerà a gradi".

"A partire da giovedì - conclude il meteorologo - l'anticiclone inizierà a influenzare la Sicilia, che entrerà in una fase estiva e anche calda. Con l'arrivo delle masse d’aria dal nord Africa, le temperature aumenteranno, raggiungendo il culmine nel weekend. In questo periodo, le temperature potranno superare diffusamente i 30-32 gradi in tutte le province, con punte fino a 35-37 gradi nelle zone interne e localmente superiori nella Piana di Catania".