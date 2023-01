Meteo, nuovo vortice freddo verso la Sicilia: in settimana altre piogge e temporali

Ancora gelo a Palermo e in Sicilia. "Nella prima parte della settimana una circolazione di bassa pressione si porterà dal Mediterraneo centro-occidentale verso il Sud Italia". A dirlo è l'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Intorno al Centro Italia - spiega - ruoterà una perturbazione piuttosto energica che martedì raggiungerà la Sicilia dando luogo ad un peggioramento del tempo con piogge e rovesci anche temporaleschi, in rapida estensione da ovest ad est e con coinvolgimento di tutta la regione entro sera. I fenomeni infatti si estenderanno dalla provincia di Palermo a quella di Agrigento, fino ad arrivare a quelle di Messina e Catania in serata".

Sulle zone interne tornerà a nevicare a partire dai 1000-1200 metri. Mercoledì la perturbazione si attarderà sui settori orientali della Sicilia, generando altri rovesci e temporali con neve sui Monti Peloritani e sull’Etna a partire dai 1.000-1.300 metri, mentre schiarite avanzeranno dai settori occidentali dell’isola. L'esperto poi aggiunge: "Giovedì il minimo di bassa pressione raggiungerà lo Ionio e l’instabilità tornerà ad intensificarsi su tutta la Sicilia. Piogge e rovesci diffusi anche temporaleschi coinvolgeranno tutta la regione, mentre le nevicate interesseranno le aree dell’entroterra oltre gli 800-1000 metri e le temperature caleranno un po’ ovunque. Condizioni di instabilità si attarderanno probabilmente fino alla fine della settimana, seppur alternate a schiarite, mentre nel weekend l’apporto di aria fredda dalle latitudini artiche potrà determinare un ulteriore calo delle temperature e anche del limite delle nevicate".

Meteo a Palermo

Martedì il tempo peggiorerà gradualmente e dal pomeriggio tornerà a piovere, fino alla fine della giornata. Mercoledì, dopo i temporali della notte, tornerà un po’ di sole e le temperature massime raggiungeranno i 13 gradi. In serata però nuovo peggioramento con ritorno di qualche pioggia che si intensificherà giovedì, la giornata più instabile della settimana. Sono attesi infatti rovesci anche temporaleschi che si protrarranno fino a sera, con temperature in diminuzione e massime non oltre gli 11 gradi.