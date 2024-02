Meteo, funzionano le "preghiere" di Schifani: tornano piogge e rovesci

Dopo un anticipo di primavera torna a farsi sentire l'inverno in Sicilia. Le piogge tanto attese da Schifani in questi giorni per contrastare l'emergenza siccità sono pronte a riaffacciarsi già tra domani e mercoledì. E un nuovo peggioramento è atteso nel weekend. Sono le previsioni dell'esperto di 3Bmeteo.com Alessandro Conigliaro.

"Le tanto attese e preziose piogge - dice il meteorologo - torneranno in Sicilia nei prossimi giorni per l'arrivo di correnti dal nord Europa che porteranno tempo instabile e perturbato a più riprese nel corso della settimana. Piogge più che mai fondamentali visto lo stato di siccità in cui si trova la Sicilia, con pesante deficit idrico tanto da far dichiarare lo stato di calamità naturale dal presidente Schifani. Tra martedì e mercoledì un vortice depressionario in azione sullo Ionio determinerà un peggioramento della condizioni meteorologiche portando piogge e rovesci sparsi. Non sono da escludersi fenomeni anche a carattere temporalesco, specie tra Palermitano orientale, Catanese, Messinese ionico, Ragusano e Siracusano. Proprio sui settori sudorientali dell'Isola gli accumuli pluviometrici potranno risultare abbondanti, con punte fino a 50-60 millimetri. Saranno parzialmente coinvolti i settori più occidentali siculi, lasciando un po' ai margini il Trapanese e l'Agrigentino. Temperature che subiranno uno smorzamento termico, specie nei valori massimi. Ventilazione in rinforzo di grecale, specie sui settori ionici dove potrà risultare forte. Mari generalmente mossi; molto mosso o agitato lo Ionio".

Tendenza meteo verso il weekend

Nella seconda metà della settimana il tempo in Sicilia sarà caratterizzato da maggiore variabilità. Tendenza a rapido miglioramento delle condizioni tra giovedì e venerdì, con tempo in prevalenza asciutto, salvo maggiori addensamenti sui settori interni dell'Isola. Da sabato è atteso un nuovo peggioramento del tempo per l'arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica che riporterà delle precipitazioni a carattere sparso su gran parte della regione.