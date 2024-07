Le previsioni del tempo a Palermo, caldo in ritirata e piogge in arrivo: "L'anticiclone africano ha le ore contate"

L'anticiclone africano ha le ore contate e già dalla giornata di domani, martedì, lascerà gradualmente spazio a correnti più fresche di maestrale che determineranno un deciso calo delle temperature e porteranno anche qualche pioggia, seppur debole e solo su alcune aree della regione. Queste le previsioni del tempo di Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com.

In particolare, prosegue il meterologo, domani deboli piovaschi sono attesi tra Palermitano e Messinese, in esaurimento in serata, condizioni più soleggiate invece sul resto dell'Isola. Le temperature caleranno e a Palermo le massime oscilleranno intorno a 28 gradi, a Messina,Catania e Agrigento intorno a 32-34 gradi. Si intensificheranno i venti di maestrale con raffiche fino a 40-50 km all'ora.

Mercoledì addensamenti e qualche pioggia intermittente si ripresenteranno sulle zone settentrionali della Sicilia, mentre sul resto della Sicilia prevarrà il sole. Caleranno ancora di qualche grado le temperature, soprattutto sulle zone interne della Sicilia, dove rispetto ad inizio settimana si perderanno anche 10 gradi. Continuerà a soffiare il maestrale, seppur più attenuato rispetto a martedì. Giovedì ultimi locali piovaschi sul nord dell’isola con temperature ormai stabilizzate e venti in ulteriore attenuazione, mentre da venerdì la rimonta dell’anticiclone favorirà condizioni ovunque più soleggiate con temperature in ripresa.