Esplode la primavera in Sicilia, l'esperto: "Temperature massime tra 18 e 22 gradi"

Esplode la primavera in Sicilia. "Tra oggi e domani - dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - un po' di variabilità interesserà la Sicilia in particolare ionica e tirrenica dove non si esclude anche qualche fugace precipitazione, in primis sul Catanese, meno invece su Messinese e Palermitano, sole prevalente nell'Agrigentino".

L'esperto poi disegna le previsioni meteo per i prossimi giorni. "Giovedì sole - spiega Ferrara - prevalente su tutta l'isola mentre tra venerdì e il weekend le correnti torneranno a ruotare dai quadranti settentrionale, adducendo un maggiore dinamismo meteorologico: nubi irregolari si alterneranno a fasi assolate, ma da mettere in conto probabilmente qualche occasionale rovescio ancora una volta più probabile sui settori nord orientali dell'Isola. La distanza temporale ci induce tuttavia alla cautela, si tratta di una linea di tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e analisi".

"Dal punto di vista termico - conclude - clima diurno prettamente primaverile con temperature massime in genere comprese tra 18 e 22 gradi, sebbene sia oggi che venerdì sia previsto un calo termico in particolare sui versanti tirrenici".