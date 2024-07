Le previsioni del tempo a Palermo, ultimi giorni di caldo intenso: da lunedì niente più afa

L'ondata di caldo africano continua ad interessare la Sicilia, con caldo e afa intensi. Temperature massime che fino a domenica raggiungeranno punte fino a 38-39 gradi nell'entroterra regionale. Valori che rimarranno più contenuti lungo la costa, ma con elevati tassi di umidità, facendo percepire maggiormente afa e condizioni di disagio fisico, specie durante le ore notturne. Queste le previsioni del tempo di Alessandro Conigliaro, esperto di 3bmeteo.com.

Nel corso della prossima settimana, il caldo tenderà ad attenuarsi per l'indebolimento del campo di alta pressione favorendo l'arrivo di correnti più fresche di origine atlantica. Temperature che torneranno in linea con i valori tipici del periodo, con massime che si assesteranno intorno ai 29-31 gradi lungo la fascia costiera. Vento in graduale rinforzo dai quadranti settentrionali, con maestrale che nel corso della giornata di lunedì risulterà moderato o teso.

Nel dettaglio, a Palermo prosegue l'ondata di caldo africano, con temperature massime fino a 33-34°C e afa particolarmente accentuata durante le ore serali e notturne. Caldo che da lunedì tenderà ad attenuarsi, con valori in diminuzione verso i valori tipici del periodo. Dunque atteso caldo moderato e meno afoso.