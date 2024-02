Previsioni meteo, un febbraio che sembra aprile: "Fino a sabato temperature massime vicine ai 20 gradi"

Temperature quasi primaverili sull'Isola. Fino a sabato alta pressione di San Valentino sulla Sicilia con tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Lo dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com che disegna le previsioni per i prossimi giorni. "Temperature diurne miti con massime in genere comprese tra 17 e 19 gradi un po' su tutta l'Isola, comprese le province di Palermo, Agrigento, Messina e Catania - spiega Ferrara -. Ventilazione in genere debole a tratti moderata ancora dai quadranti settentrionali giovedì, in rotazione da Sud-Sudest da venerdì con rinforzi su Mare e Canale di Sicilia".

Segnali di cambiamento da domenica, quando una depressione afro-mediterranea in sprofondamento sulla Tunisia potrebbe favorire maggiore variabilità anche sulla Sicilia, con qualche piovasco non escluso a partire dai settori occidentali.

Probabilmente l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da maggiore instabilità atmosferica, ma serviranno ulteriori analisi e conferme a riguardo.