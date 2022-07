Meteo della settimana, l'afa saluta Palermo: "Avremo un clima caldo ma piacevole"

Niente afa, sarà una settimana in compagnia di tempo stabile e soleggiato, nessun caldo eccessivo. Questa, in sintesi, la previsione disegnata dal meteorologo Federico Brescia, di 3bmeteo.com. "Una nuova ondata di caldo intenso di origine africana interesserà parte d'Italia in questa nuova settimana, in particolare il Centro-Nord, mentre il Sud Italia resterà ai "margini" del picco - dice l'esperto -. In Sicilia i prossimi giorni saranno caratterizzati quindi da tempo stabile e soleggiato ma con un caldo sopportabile, senza eccessi".

Brescia prosegue: "Possibile qualche piovasco nell’entroterra del Catanese nelle ore pomeridiane di mercoledì 13. Le temperature massime saranno comprese prevalentemente tra 28 e 32°C. Ventilazione generalmente a regime di brezze. Mare poco mosso ovunque. Nel fine settimana l’anticiclone africano, che porterà caldo intenso tra Spagna, Francia e Inghilterra, tenderà a piegare anche verso Est coinvolgendo la Sicilia e causando un rialzo termico, ma è ancora una tendenza, pertanto vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul sito o sulla app di 3Bmeteo.

Per quanto riguarda il meteo a Palermo ecco cosa dice il meteorologo Brescia: "Condizioni meteo ottime, cielo sereno e clima caldo ma piacevole. Temperature massime tra 28 e 31 gradi. Vento a regime di brezze. Mare poco mosso".