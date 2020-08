Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Tromba d'aria a Cefalù, attimi di paura in spiaggia: alberi sradicati e bagnanti in fuga

Prima lo stupore per il fenomeno insolito che si è abbattuto intorno alle 19 nella località balneare ed è stato ripreso da diverse zone con gli smartphone. Poi il terrore quando il vortice, dissoltosi fortunatamente in un paio di minuti, dal lungomare ha lambito l'entroterra. Non risultano danni a cose o persone