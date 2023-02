Non solo gelo, arriva anche la pioggia: diramata l'allerta meteo gialla

Il maltempo, previsto da diversi giorni, è in arrivo. Così per la giornata di domani la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle ore 16 di oggi e fino alla mezzanotte di domani (8 febbraio). Dunque per tutta giornata è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione, anche nel Palermitano.

Secondo le previsioni di 3bmeteo, le prime piogge a Palermo dovrebbero iniziare domani mattina. E fino a venerdì il tempo sarà spesso instabile a tratti perturbato con piogge e rovesci intermittenti sulla città: fenomeni anche intensi nella notte tra giovedì e venerdì e venerdì mattina. Il tutto accompagnato da venti a tratti sostenuti tra Est e Nordest, con raffiche intense in particolare giovedì notte e venerdì mattina. Previste anche forti mareggiate lungo le coste. Clima freddo, massime in genere non oltre i 9-10°C. Dal weekend progressivo miglioramento.