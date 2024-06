Il grande caldo è tornato a Palermo, domenica sopra i 30 gradi e allerta rossa incendi

L'estate non è ancora ufficialmente iniziata ma il grande caldo torna ad avvolgere Palermo. Come già annunciato dalle previsioni di 3bmeteo.com la colonnina di mercurio supererà i 30 gradi in questo fine settimana. In molti ne stanno approfittando per il primo bagno dell'anno, come dimostrano le spiaggie piene da Mondello ai lidi della provincia. Ma dall'altro lato della medaglia c'è anche il rischio incendi che incombe.

La Protezione civile regionale ha infatti pubblicato oggi l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido per tutta la giornata di domani, domenica 9 giugno, con un livello di allerta di colore rosso relativo ai roghi. Per quanto riguarda il rischio di ondate di calore, sempre per domani, è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 34 gradi centigradi e, in questo caso, l'allerta è gialla.