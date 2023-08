Torna il grande caldo a Palermo, martedì da bollino rosso

Torna il grande caldo a Palermo. Non sarà probabilmente come quello che mise in ginocchio la città a fine luglio, ma ci sarà comunque da stare in guardia. E' quanto si evince dall'ultimo bollettino sul rischio incendi e ondate di calore diramato dalla Protezione civile.

L'avviso è valido dalla mezzanotte di questa sera e per le 24 ore successive. Per il capoluogo siciliano sono previsti il livello di allerta 3, 'rossa', e una temperatura massima percepita di 36 gradi per quanto riguarda le ondate di calore. Mentre per quanto riguarda gli incendi il bollino è arancione, che indica un rischio medio.