Maltempo a Palermo, diramata l'allerta meteo

La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido sino alle 24 di domani. Per la giornata di domani a Palermo è prevista allerta gialla, mentre è arancione in alcune parti della provincia. Più delicata invece la situazione nel resto dell'Isola.

Come hanno spiegato gli esperti meteo siamo nel pieno della settimana più fredda dell'anno in Sicilia. Un'area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa nelle prossime ore porterà precipitazioni diffuse e persistenti sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici. Le basse temperature, inoltre, determineranno nevicate a quote relativamente basse, con accumuli da moderati ad abbondanti.

Dalle prime ore di domani giovedì 9 febbraio attesi dunque temporali sulla Calabria, specie settori meridionali e sulla Sicilia, specie settori centro-orientali. Qua i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, infatti il dipartimento della protezione civile ha emesso un bollettino di allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sui settori orientali della Sicilia.