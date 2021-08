Ancora temperature roventi a Palermo, nuova allerta per ondate di calore

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per la giornata di domani

Ancora temperature roventi a Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per la giornata del 21 agosto. Per quanto riguarda il rischio incendi a Palermo e provincia, nel bollettino si legge: "Pericolosità alta", con livello "rosso" di attenzione. Le temperature potrebbero arrivare fino a 36 gradi.

Bollettino in allegato