Maltempo, allerta gialla in Sicilia: previsti rovesci e temporali

La Protezione civile ha diffuso un avviso valido per la giornata di domani, domenica 24 gennaio

Via Maqueda bagnata dalla pioggia

Dopo il caldo e lo scirocco, riecco il maltempo. La Protezione civile della Regione Siciliana ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 24 gennaio. Rovesci e temporali sono previsti su tutta l'isola fino alle 24 di domani. Torna dunque il maltempo dopo giornate in cui è stato protagonista il vento e il caldo: in settimana infatti il clima è stato a tratti primaverile con punte di 20 gradi a Palermo.

L'avviso della Protezione civile