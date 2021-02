Maltempo, scatta allerta gialla in Sicilia: previsti rovesci e temporali

La Protezione civile ha diffuso un avviso valido per la giornata di domani, sabato 13 febbraio

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per condimeteo avverse valido fino alle ore 24 di domani, sabato 13 febbraio. Come annunciato negli scorsi giorni torna dunque il maltempo nell'Isola dopo giornate in cui è stato protagonista il vento e il caldo: la scorsa e questa settimana infatti il clima è stato a tratti primaverile con punte di 27 gradi a Palermo.

L'avviso della Protezione civile