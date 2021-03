La Protezione civile ha diffuso un avviso valido per tutta la giornata di mercoledì 10 marzo

Allerta gialla domani, mercoledì 10 marzo, in Sicilia per condizioni meteo avverse. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso valido per tutta la giornata. Previsti rovesci e temporali nel Palermitano, compresa l'isola di Ustica.

