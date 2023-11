Temperature in calo e pioggia in arrivo, allerta gialla della Protezione civile

A partire da domani, come già preventivato, si abbasseranno le temperatura e arriverà la pioggia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 22 novembre 2023. "Prevista per domani, su tutta la Sicilia, l'allerta gialla, con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori centro-orientali', si legge.

Dopo un 21 novembre ancora mite ecco quindi arrivare un peggioramento netto del tempo in alcune province siciliane. Stando alle previsioni degli esperti di 3bMeteo "un vortice ciclonico muoverà verso le estreme regioni meridionali nel corso di mercoledì 22 novembre interessando anche la Sicilia". Mercoledì, dunque, ci saranno piogge sparse di moderata entità, in particolare nella seconda parte della giornata.

"Le temperatura torneranno verso le medie consone per il periodo. Le piogge o i locali temporali più forti in questa fase - spiega Francesco Del Francia di 3bmeteo - sembrerebbero interessare il comparto sud-orientale ma localmente anche il settore tirrenico posto tra Messinese e Palermitano". Non andrà meglio giovedì. "Il 23 noteremo la maggiore possibilità di forti rovesci o temporali anche a carattere di nubifragio", precisa il meteorologo.