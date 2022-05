Calo delle temperature e ancora pioggia, scatta l’allerta meteo per il weekend

Temperature in calo e ancora pioggia. Allerta gialla in Sicilia dopo il bollettino meteo diffuso dalla Protezione civile regionale, valido dalle 16 di oggi (sabato 7 maggio) alle 24 di domani (domenica 8 maggio). Si prevede il persistere di piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Stessa situazione domani con piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sulla Sicilia sud-orientale. Per stasera è atteso un sensibile calo delle mentre per domani non sono previste variazioni di rilievo. Oggi molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, con moto ondoso in graduale calo. Domani inizialmente mari molto mossi, soprattutto nello Stretto, e localmente lo Ionio, con moto ondoso in generale attenuazione.