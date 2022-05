Di nuovo temporali in arrivo, è ancora allerta gialla

E' ancora allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. Per oggi e domani la Protezione civile regionale prevede "condizioni metereologiche avverse". La pioggia sarà ancora protagonista nelle prossime ore. E' stato infatti diffuso "un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi, alle ore 24 di domani, 7 maggio 2022, in tutta la regione".

Nelle scorse ore il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera aveva già parlato di un aumento dell'instabilità con rovesci e temporali da trapanese e palermitano in marcia verso i restanti settori con "fenomeni di forte intensità". "Sabato la perturbazione sarà ancora attiva sulla Sicilia rinnovando condizioni di marcata instabilità con piogge e temporali a carattere sparso - ha detto l'esperto -. Sarà un weekend all'insegna della instabilità con piogge e acquazzoni alternati a fasi asciutte e soleggiate. Temperature in diminuzione".