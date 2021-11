Freddo quasi polare, temporali, forte vento e mareggiate: è ancora allerta gialla

E' ancora allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. E le temperature a Palermo calano drasticamente. Per oggi la Protezione civile regionale prevede "venti di burrasca forte dai quadranti occidentali. Ma anche precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, meridionale e settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati".

I mari saranno da agitati a molto agitati. Previste - ma al di sopra dei 900-1100 metri - nevicate sui rilievi della Sicilia settentrionale. Sono state previste anche forti mareggiate lungo le coste esposte e le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali, forti, raffiche di vento.

Meteo: la prima proiezione per l'Immacolata

Secondo le ultime proeizioni del modello europeo, si palesano secondo 3bmeteo.com "anomalie di geopotenziali negative sul Nord Europa e in genere oltre il Circolo Polare Artico, contestualmente ad anomalie positive sull'Atlantico". Tradotto: verso il ponte dell'Immacolata potremmo assistere ad un rinforzo del vortice polare con variabilità atlantica sull'Italia "associata a passaggi piovosi da nordovest verso Sudest alternati a momenti asciutti. E' anche possibile la frequente presenza di basse pressioni sul Mediterraneo meridionale con piovosità sopra la media al Sud. Temperature in genere in linea con le medie del periodo".