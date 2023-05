Ancora maltempo su Palermo: è di nuovo allerta meteo gialla

Ancora maltempo a Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi fino alle ore 24 di domani, lunedì 23 maggio 2023. Prevista allerta gialla su Palermo.

Anche oggi è stata una giornata segnata dal maltempo su Sicilia, ma anche Sardegna e Calabria. L'arcipelago delle Eolie è rimasto isolato, con il mare in tempesta, sospinto da raffiche di vento fino a oltre venti nodi. Investite con violenza le strutture portuali esposte allo scirocco. A Lipari nelle scorse ore la situazione più difficile si è avuta nel porto commerciale di Sottomonastero, completamente allagato, così come l'area sottostante. Il mare ha invaso anche la parte terminale della frazione di Canneto, trasportando sabbia e pietre. Danni anche sulle coste cosentine, in Calabria, e nell'Alto Mugello, in Toscana.

Sferzata dal maltempo anche la provincia di Catania, dove i vigili del fuoco hanno richiamato in servizio altro personale per fronteggiare le richieste di intervento. In città sono stati chiusi mercati e cimiteri. Un tratto della Palermo-Catania è rimasto chiuso per il forte vento. In Sicilia l'allerta resta rossa, arancione nel resto dell'isola.

Questa ulteriore ondata di maltempo del fine settimana potrebbe essere l'ultima del mese di maggio. Dal primo giorno del mese almeno quattro violente perturbazioni hanno colpito il territorio italiano, con 15 giorni di pioggia su 19. Considerando che anche questo weekend è stato bagnato, saliamo così a 17 giorni su 21 di tempo instabile e più fresco della media. Un maggio molto piovoso come nel 2013, 2017 e 2019.