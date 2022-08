Altri temporali in arrivo, è ancora allerta gialla

Altro che bollino rosso: scatta ancora l'allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. La Protezione civile regionale prevede "temporali in tutta la regione". La pioggia sarà ancora assoluta protagonista nelle prossime ore. E' stato infatti diffuso nel tardo pomeriggio "un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi, alle ore 24 di domani, 11 agosto, in tutta la Sicilia".

"Per la giornata di oggi - si legge nell'avviso meteo - si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione serale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". Per domani, "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, sul resto dell'isola, con quantitativi cumulati deboli".