Temperature roventi e alto rischio incendi, è allerta meteo rossa

Temperature roventi e un alto pericolo di incendi, da allerta rossa, per domani a Palermo e provincia. La Protezione Civile regionale ha emanato un bollettino meteo che preannuncia per la giornata di domani "massimo rischio" e temperature fino a 36 gradi.

L'ondata di calore è prevista in aumento, con passaggio da livello 2 (temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio ndr) a livello 3 per la giornata di domenica, quando le temperature al suolo saranno fino a 37 gradi (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi.Adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio ndr).