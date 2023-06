Metalmeccanici, elezioni Rsu alla Leonardo di Palermo: Fim Cisl primo sindacato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Fim Cisl si conferma prima organizzazione sindacale nel sito di Palermo della Leonardo, dove si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu, crescendo sensibilmente rispetto alle scorse elezioni e ottenendo 76 preferenze su 143 ottenendo così oltre il 50%. Per un solo voto non scatta il secondo seggio per Salvatore Clemente sempre della Fim, ma la Federazione ottiene anche il seggio RLS. Il candidato più votato in assoluto si conferma Giovanni Mazzola con 48 preferenze. Hanno ottenuto voti pur non risultando eletti, Salvatore Clemente, Giuseppe Napoli e Leonardo Saitta.

Soddisfatto il segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani Antonino Nobile, “i lavoratori hanno confermato il buon lavoro svolto in questi anni. Siamo soddisfatti per l’ottimo risultato raggiunto che è stato frutto di un grande e continuo lavoro di squadra portato avanti da tutto il gruppo Fim Cisl, che opera all’interno dello stabilimento di Palermo. Il mio grazie va a loro e a tutti i lavoratori che da anni ripongono fiducia in noi, sostenendoci. Oggi più che mai serve un sindacato responsabile e competente, all’altezza di rappresentare temi e persone all’interno di un gruppo importante come la Leonardo”. Per Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani “la Fim porta avanti con determinazione un impegno costante a tutela dei lavoratori del settore ma anche del futuro industriale del nostro territorio di cui la Leonardo è una solida realtà”.