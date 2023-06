Trappeto, metal detector in spiaggia per ripulire il lungomare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I volontari dell'associazione nazionale "Sos metal detector" vi aspettano domenica 18 giugno a Trappeto per un'azione di guerrilla cleaning sulla spiaggia. Puliremo il lungomare tramite l’uso dei metal detector per trovare e rimuovere tutti i rifiuti metallici e non solo.