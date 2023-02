Messina Denaro e gli insulti a Falcone nel messaggio a una donna: "Bloccato per le commemorazioni di 'sta m..."

"Io sono qua, bloccato, con le 4 gomme a terra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull’asfalto e non mi posso muovere. Per le commemorazioni di 'sta m... Porco mondo". E' il 23 maggio del 2022, giorno del trentesimo anniversario della strage di Capaci, e a parlare in un messaggio audio inviato a una donna conosciuta in clinica attraverso Whatsapp è l'ex superlatitante Matteo Messina Denaro in ritardo a un appuntamento. Questa e altre conversazioni saranno ascoltati questa sera a "Non è l'arena", la trasmissione di La7.

Alcune chat sono state anticipate dal conduttore Massimo Giletti in un articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera. In un altro messaggio il boss catturato lo scorso 16 gennaio racconta il suo calvario dovuto alle condizioni di salute: "Cara, nella mia vita ho avuto momenti terribili, anche se non si vede. E non parlo del tumore. E quindi so per esperienza che quando si sta male come stai male tu ora, non si deve parlare: perché so che tu non vuoi sentire. Ma pur volendo tacere, per rispettare questo tuo momento, una cosa te la voglio dire: e parlo solo perché ho già vissuto questo tuo momento. Io ho subito un intervento pesante, cinque ore e 40 minuti. Speravo fosse tutto finito, e invece mi hanno dovuto operare di nuovo. Altre sei ore e 30 minuti. Poi la chemio. Che voglio dire? Che dopo tutto questo sono qua. Ci sono ancora. Il tuo percorso è simile al mio. Dobbiamo soffrire ma ce la farai. Scusami, ma io non voglio tue risposte... quando ti sentirai io ci sarò". E ancora: "Mi sento abbandonato. Come un randagino con una gamba spezzata in mezzo a una pozzanghera durante questa notte di Natale".