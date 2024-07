Elio Germano è Matteo Messina Denaro, svelate le prime immagini del film "Iddu"

Svelate le prime immagini di "Iddu", il nuovo film dei due registi siciliani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Toni Servillo ed Elio Germano, che interpreta il boss Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei Corleonesi, catturato dopo quasi trent'anni di latitanza il 16 gennaio del 2023 e poi morto al 41 bis a settembre scorso.

Servillo e Germano, tra i migliori attori italiani, recitano insieme per la prima volta e la pellicola è liberamente ispirata ad un periodo della vita del mafioso. "Nella ricca storia criminale italiana, Matteo Messina Denaro e la sua trentennale latitanza sono un unicum. Quanto emerso nel corso degli anni dalle indagini e dalle cronache ci ha offerto - avevano dichiarato Grassadonia e Piazza - la possibilità di scavare nella sua enigmatica personalità e fare luce sul variegato sistema di relazioni che la sua invisibile presenza ha nutrito. Nel nostro film, il latitante è il centro di una danza vorticosa di personaggi che nel sonno della ragione rincorrono sogni che finiscono sempre per trasformarsi in incubi. Incubi tragici e ridicoli".

Non si conosce ancora la data di uscita del film, girato in parte nel Trapanese, cioè nel "feudo" del capomafia, e distribuito da 01 Distribution. Le musiche originali saranno di Colapesce. Nel cast anche Daniela Marra, Barbora Bobulova, Fausto Russo Alesi, Giuseppe Tantillo e con Antonia Truppo, con la partecipazione di Tommaso Ragno.