VIDEO | Lorefice: "Un anno dalla nuova amministrazione? C'è contezza delle ferite, come quella dei Rotoli"

Il messaggio dell'arcivescovo alla città in vista delle celebrazioni di Pasqua. Tanti i temi trattati: da quello migranti al problema del crack, passando per quello delle carceri fino alla giornata per la consapevolezza sull'autismo: "Serve più prossimità e meno individualismo. Prendiamo come esempio Biagio Conte, padre Pino Puglisi e Santa Rosalia"