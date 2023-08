Chiesa di Santa Maria di Gesù dopo l'incendio: al via la copertura del tetto, poi il restauro

Inizia il recupero della chiesa di Santa Maria di Gesù dopo l'incendio che ha mandato in cenere anni di storia e persino le spoglie di San Benedetto il Moro, di cui sono rimaste solo le ossa. Adesso la Soprintendenza avvia la messa in sicurezza del monumento devastato lo scorso 25 luglio a partire dalla copertura del soffitto, interamente scoperchiato (tranne che nell'area presbiteriale) punto esatto da cui le fiamme hanno avvolto prima il coro e poi il resto.

Il sopralluogo della Soprintendenza

A illustrare cosa è andato perduto totalmente, cosa parzialmente e ciò che invece potrà essere salvato è stato il padre superiore del convento, Fra Vincenzo Bruccoleri che, insieme ai tecnici dell'ufficio Centro storico del Comune, della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali e del comando provinciale dei vigili del fuoco ha prodotto una sorta di inventario. Il sopralluogo si è svolto alla presenza della soprintendente Selima Giuliano, all'architetto Filippo Davì, dell'ingegnere Tonino Martelli, del geometra Gioacchino Manzella e dell'ingegnere Giuseppe Piazza.

Cosa è andato distrutto

Sono andati perduti la statua di Santa Maria di Gesù del 1460, marmi e puttini (di cui sono rimasti solo alcuni frammenti) e la Dormitio vergini di cera. Danneggiate le statue dell'Ecce Homo, della Vergine addolorata e di San Francesco. Perdute le raffigurazioni della Via Crucis e anche tanti ex voto.

Bruciato il coro ligneo della seconda metà del '700 (da dove è partito l'incendio e anche l'organo). Recuperato per interno ma mutilato, invece, il crocifisso dell'altare principale di autore ignoto. Salvati alcuni quadri e i paramenti sacri e gli argenti del museo adiacente. Salvi i marmi dell'altare maggiore alla destra della tribuna del Gagini, la cappella La Grua Talamanca, la zona tra la cappella e l'altare, la sepoltura in marmo di Giulia Alliata e l'affresco dell'abside.

Una chiesa inaccessibile

Gli ingressi alla chiesa, che adesso è inaccessibile, sono stati chiusi su disposizione della soprintendente Selima Giuliano e dell'assessore al Centro storico Maurizio Carta. Un modo per evitare che qualcuno possa farsi del male camminando tra le macerie e, soprattutto, per tutelare le opere d'arte ancora conservate in attesa che l'intervento urgente - concordando con i tecnici della Soprintendenza e dei vigili del fuoco - ripristini il luogo, soggetto a vincolo monumentale.

La catalogazione dei frammenti e il futuro restauro

La prima urgenza è quella della copertura che, sebbene provvisoria, preservi gli ambienti totalmente scoperchiati e limiti i danni alle strutture murarie e a tutto ciò che è sopravvissuto da eventuali piogge o condizioni meteorologiche avverse. All'interno della chiesa, tra le altre cose, sono presenti dei frammenti di elementi artistici crollati, come le modanature lapidee degli apparati decorativi e monumentali danneggiati, oltre ai detriti di natura edilizia (come coppi frantumati, residui di muratura, intonaci e parti di strutture metalliche e lignee delle coperture).

Ecco che allora si procederà a una ricognizione, in vista del recupero, alla catalogazione di ciò che resta e infine alla conservazione dei frammenti e dei resti per un successivo intervento di restauro, che potrà essere fatto solo dopo che saranno reperiti i fondi necessari. Il tutto sarà coordinato dalla Soprintendenza che svolgerà un'attività di supervisione e controllo tecnico-scientifico. Sfabbricidi e materiali di risulta privi di valore saranno poi smaltiti.

Gli interventi urgenti

Attraverso le risorse di pronto intervento del Comune, l'Impresa Damiga a disposizione dell'ufficio centro storico effettuerà subito alcuni interventi, come le coperture provvisionali con lastre in lamiera grecata a protezione della chiesa e della corsia sovrastante l'ambulacro settentrionale del chiostro, dove sono crollate le coperture in coppi (smaltendo anche grondaie e pluviali) e come l'incastellatura e protezione di tutte le parti che saranno oggetto di un prossimo restauro.

Nel frattempo i vigili del fuoco procederanno al puntellamento della porzione residua del solaio in cemento con travi metalliche soprastante il nartece, per consentire le attività e lavorazioni successive in sicurezza al piano terra. Procederanno inoltre alla rimozione delle altre parti di strutture a rischio caduta ancora pendenti dalle murature d'ambito, nonché alla rimozione e smontaggio delle campane sul muro d'attico meridionale e alla messa in sicurezza dell’angolo lesionato della struttura muraria.

La priorità del Comune

Priorità del Comune ora è restituire la chiesa di Santa Maria del Gesù ai suoi fedeli e al quartiere. "La messa in sicurezza e il restauro della - dichiara l'assessore Carta - sono una priorità dell'amministrazione comunale, proprietaria del bene, e di tutti i soggetti coinvolti per restituire alla comunità del quartiere, alla città e al mondo intero un bene prezioso e di altissimo valore storico-artistico e devozionale. Il quartiere di Santa Maria del Gesù si è prodigato nell'immediatezza dell'incendio per evitare danni più gravi e per salvare le reliquie di San Benedetto il Moro, co-patrono della città, e adesso è giusto che il Comune abbia la stessa generosità e spirito di servizio per mettere in sicurezza quello che rimane e avviare al più presto procedure e interventi per un restauro delicatissimo che restituisca la chiesa al suo splendore".