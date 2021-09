La guardia di finanza festeggia il patrono San Matteo: nella chiesa di San Mamiliano le celebrazioni

Messa per San Matteo, patrono della guardia di finanza, nella chiesa di San Mamiliano, in via Squarcialupo. Ad officiare l’omelia, il vescovo di Cefalù Vincenzo Manzella, accompagnato dal capo del servizio di assistenza spirituale del comando regionale Sicilia, don Antonino Pozzo.

Presenti il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale delle fiamme gialle, Carmine Lopez, e il comandante regionale Sicilia, Riccardo Rapanotti. La celebrazione, dedicata al ricordo del santo evangelista dichiarato patrono delle fiamme gialle da Papa Pio XI il 10 aprile 1934, è stata scandita da canti eseguiti dal gruppo corale delle fiamme gialle.