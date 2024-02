Messa alla prova e lavori di pubblica utilità per indagati e imputati, apre uno sportello al tribunale di Termini

Riapre dal 15 marzo lo sportello messa alla prova e lavoro di pubbica utilità al tribunale di Termini Imerese. Allo sportello potranno rivolgersi indagati, imputati, avvocati, operatori di enti e chiunque sia comunque interessato ad acquisire informazioni sull’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e sul lavoro di pubblica utilità.

Il presidente del tribunale di Termini Vittorio D'Antoni Alcamo dichiara: "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, frutto della concertazione tra le istituzioni. Lo sportello avvicina la giustizia ai cittadini dei sessantadue comuni del circondario del nostro tribunale". "Siamo orgogliosi di avere dato il nostro contributo all'iniziativa di indubbio interesse per l'avvocatura e per i cittadini", dichiara il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Giuseppe Muffoletto.

"L’istituzione dello sportello Uiepe al palazzo di giustizia di Termini Imerese è un ottimo sistema per realizzare la vicinanza delle istituzioni e una migliore fruibilità dei servizi giudiziari da parte dei cittadini interessati", afferma il procuratore della Repubblica Ambrogio Cartosio. Anna Internicola, direttore dell’Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna per la Sicilia dice: "La sottoscrizione del protocollo per la sospensione del procedimento con messa alla prova, qui a Termini Imerese, rappresenta per il direttore dell'Uiepe di Palermo l'impegno di tante volontà istituzionali volto a garantire un maggiore raccordo tra gli operatori della giustizia e il territorio per una più efficace applicazione della misura".