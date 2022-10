Mercato ortofrutticolo, cambia l'orario per l'ingresso dei tir: i cancelli apriranno alle 22 e non più all'una

Cambia l'orario d'ingresso dei tir al mercato ortofrutticolo. Per i mezzi pesanti i cancelli dello "scaro" apriranno alle 22 e non più all'una. L'entrata anticipata è per il presidente della commissione Attività produttive, Ottavio Zacco, "un provvedimento a tutela dei cittadini e dei commercianti della via Montepellegrino".

Era stata proprio la commissione presieduta da Zacco a chiedere un intervento all'amministrazione comunale per migliorare la vivibilità e la viabilità dell'intera zona. I nuovi orari entreranno in vigore domenica sera: "Così facendo i tir potranno sostare all'intero del mercato arrecando meno disagi possibili a residenti e commercianti".

A dirlo è sempre Zacco, che conclude: "Contestualmente il provvedimento mira a ridurre l'aumento dei valori di inquinamento e ad attenuare il disturbo della quiete dei residenti. Una variazione necessaria in attesa di portare il mercato distante dal centro abitato".