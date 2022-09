Il paradosso di Palermo, crescono i lavoratori ma s'impenna pure la disoccupazione: ecco perché

Nel 2021 a Palermo l'Istat ha registrato 180 mila lavoratori rispetto ai 176 mila del 2020 (dato pur sempre inferiore rispetto ai 181 mila censiti prima della pandemia), con il tasso d'occupazione che è passato dal 41,2% al 42,5% (+1,3%). Allo stesso tempo però è letteralmente esploso il numero dei disoccupati: dai 34 mila del 2020 si è arrivati ai 47 mila dello scorso anno (+39%), con il tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 20,9% (+4,7%). E' quanto risulta dal fascicolo di Statistica flash, elaborato dall'ufficio Statistica del Comune su dati Istat.

Ad una prima lettura potrebbe apparire come un paradosso, in realtà lo strano caso di Palermo è presto spiegato. L'aumento del tasso d'occupazione, cioè il rapporto fra i lavoratori attivi e la popolazione residente nella fascia d'età compresa fra i 15 e i 64 anni, più che ad un incremento degli occupati (che anzi sono diminuiti di mille unità rispetto al 2019), è dovuto a una diminuzione della popolazione residente.

Inoltre per Girolamo D'Anneo, responsabile dell'unità operativa Studi e Ricerche Statistiche, "l'aumento del numero dei disoccupati, considerato l’andamento del numero degli occupati, è da attribuirsi principalmente alla riduzione delle persone inattive. In altre parole, la ripresa economica post-pandemia potrebbe aver spinto molte persone (che in precedenza erano classificate come inattive) a cercare attivamente un lavoro". In numeri la popolazione inattiva è diminuita del 10,8%: dai 210 mila del 2020 ai 188 mila del 2021.

Il confronto con le altre città è impietoso, soprattutto con quelle del Nord. A Milano, ad esempio, il tasso d'occupazione supera il 70%. Le tre grandi città siciliane sono, insieme a Napoli, agli ultimi posti della classifica: Palermo 42,5%, Catania 38,7% e Messina 35,1%. Non solo. A Palermo resta elevato il gap occupazionale delle donne rispetto agli uomini (33,9% contro 51,5%), anche se l'aumento degli occupati registrato a Palermo nel 2021 è da attribuirsi unicamente alla componente femminile, passata da 70 mila a 74 mila (valore più alto anche rispetto al 2019, quando le donne occupate erano 71 mila); mentre gli occupati di sesso maschile nel 2021 sono rimasti fermi a quota 106 mila (lo stesso valore del 2020 e 4 mila unità in meno rispetto al 2019).