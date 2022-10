Mercato ittico da ristrutturare, l'incognita dei lavoratori da trasferire: "No alla Fiera"

Dopo l'approvazione del piano delle alienazioni da parte del consiglio comunale che ha certificato l'intesa tra Comune e Autorità portuale, prima del via agli interventi per la ristrutturazione del mercato ittico, bisognerà trovare posto ai lavoratori che durante il restyling dovranno continuare la loro attività. Un nodo non di semplicissima soluzione che in questi giorni è fra i temi trattati dalla commissione Attività produttive, guidata da Ottavio Zacco. Anche perché l'ipotesi di trasferire le contrattazioni del pescato in un padiglione dell'ex Fiera del Mediterraneo non convince.

"E' una soluzione inadeguata che oltre a causare enormi disagi ai concessionari del mercato e a congestionare ancor di più una porzione della nostra città, dove già è presente il mercato ortofrutticolo, snaturerebbe ulteriormente la reale destinazione d'uso del complesso fieristico palermitano, penalizzando maggiormente il settore fieristico già investito dalla grave crisi pandemica", sostiene Zacco.

Lo stesso presidente della commissione Attività produttive nei giorni scorsi durante un incontro con il presidente dell'ente porto, Pasqualino Monti, ha chiesto "di valutare l’ipotesi di trovare spazi idonei all’interno dell'Autorità portuale". E una risposta dovrebbe arrivare entro questa settimana. In ogni caso, quando si troverà un accordo sul luogo in cui trasferire provvisoriamente il mercato ittico servirà un parere dell'Asp.