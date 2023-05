"Scaro" e mercato ittico, passa la delibera sulle tariffe per gli spazi: "Scongiurati i rincari del 200%"

Il Consiglio comunale approva la delibera sulle tariffe per le concessioni degli spazi al mercato ortofrutticolo e al mercato ittico e scongiura gli aumenti previsti da un precedente atto proposto durante la precedente amministrazione. Non è previsto nessun aumento per il 2023 e per il 2024 e il 2025 ci sarà un ritocco di circa il 6%.

Per fare degli esempi concreti, nell'anno in corso, per i magazzini era previsto un innalzamento del prezzo annuale da 14,16 euro al metro quadrato a 27 euro; per il carico e scarico merci da 9,93 a 22 euro; per le aree esterne da 21,70 a 37 euro. Nel provvedimento che ha avuto il via libera di Palazzo delle Aquile, invece, le tariffe per il 2023 rimarranno invariate. Gli adeguamenti scatteranno invece dal 2024 (tra parentesi le tariffe previste dalla vecchia delibera): per i magazzini si dovrà sostenere un costo di 15,15 euro (32 euro); per il carico e scarico si passerà a 10,63 euro (27 euro); per le aree esterne il canone fissato è di 23,22 euro (43 euro). Si arriva fino al 2032 quando le tariffe fissate sono di 26,52 euro, 18,60 euro e 40,64 euro. "Meno di quanto previsto già nel 2024 dalla precedente amministrazione", sottolinea Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della VI commissione, che ha competenza anche sullo "scaro" e sul mercato ittico.

Zacco già nello scorso dicembre si era opposto all'approvazione della proposta "che avrebbe generato aumenti del 200% non sostenibili dai concessionari". Invece adesso "si scongiurano i rincari spropositati a carico dei concessionari, previsti nella precedente delibera, provvedimento che avrebbe causato il rischio di default dei mercati generali". Il consigliere osserva: "È stata una scelta sensata del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore Giuliano Forzinetti, in sinergia con la VI commissione consiliare, quella di assumersi la responsabilità di presentare una nuova delibera a salvaguardia degli operatori dei mercati generali".