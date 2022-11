Mercato ittico, l'assessore: "I lavoratori non saranno trasferiti durante la ristrutturazione"

I lavoratori del mercato ittico non saranno trasferiti in altre aree durante le opere per la ristrutturazione dello spazio di via Crispi. E' quanto annuncia l'assessore alle Attività produttive con delega ai Mercati, Giuliano Forzinetti: "Dopo diversi confronti con l'Asp, con cui siamo in costante contatto - e ringrazio per questo i funzionari e il dirigente del servizio - abbiamo individuato la possibilitá per consentire agli operatori di rimanere all'interno del mercato ittico durante lo svolgimento dei lavori di adeguamento previsti”.

L'assessore però chiarisce: "Tra le prescrizioni che gli operatori dovranno mantenere ci sará sicuramente un'accurata pulizia giornaliera dell’area vendite, oltre all'obbligo di liberarla prima dell'ingresso degli operai. In questo modo - continua Forzinetti - sarà possibile accogliere le richieste della categoria, che da tempo auspicava una soluzione di questo tipo. Aspettiamo ancora il via libera da parte dell'Autorità portuale, ma siamo fiduciosi. La prossima settimana - conclude Forzinetti - è previsto un tavolo tecnico con l'Asp e l'Autorità portuale - che ringrazio per la grande disponibilità - per definire le modalitá d'intervento".

Nell'ambito del raggiungimento dell'accordo col Comune, attraverso il via libera piano delle alienazioni, che ha previsto la cessione del mercato ittico all'Autorità portuale in modo da dare un nuovo volto al luogo in cui avvengono le contrattazioni del pescato era stato anche approvato un ordine del giorno, voluto fortemente dal consigliere Ottavio Zacco, per garantire la continuità delle attività mercatali durante gli interventi. L'ipotesi Fiera come spazio dove sistemare gli operatori ittici aveva suscitato perplessità.

"Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e dell'assessore Forzinetti, i lavori previsti per il rilancio del mercato ittico non comporteranno disagi per gli operatori economici, né il paventato spostamento. Un ottimo risultato che coniuga la necessità di riqualificare l'esistente con il sostegno alle attività economiche", dichiara Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Palazzo delle Aquile.