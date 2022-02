Pescato sicuro e tracciato, il mercato ittico primo in Sicilia ad ottenere la conformità europea

Il mercato ittico di Palermo ha ottenuto il riconoscimento del numero di conformità europea. Con questa attribuzione, quello di via Crispi diventa il primo mercato in Sicilia a certificare l'attività di vendita all'ingrosso in conformità alla normativa europea vigente, assicurando l'adeguata e corretta gestione dei processi che presiedono alla commercializzazione dei prodotti ittici, garantendo la sicurezza e la tracciabilità del pesce a tutela della salute dei consumatori.

Se ne parlerà nel corso di una conferenza stampa, che avrà luogo giovedì 10 febbraio alle ore 11, presso l’Aula Rostagno di Palazzo delle Aquile. Prenderanno parte all’incontro - che si svolgerà sia in presenza che da remoto - il sindaco Leoluca Orlando, l’assessora allo Sviluppo Economico, Cettina Martorana, oltre a rappresentanti del servizio Sicurezza alimentare dell'assessorato regionale alla Salute, del dipartimento Veterinario dell'Asp ed ai concessionari del mercato ittico.