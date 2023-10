Mercato coperto di Ballarò, circoscrizione contro l'assessore Forzinetti: "Non si perda più tempo sul bando"

La prima circoscrizione boccia la nuova proposta di delibera sul mercato al coperto di piazza del Carmine, a Ballarò. Il documento, già aspramente criticato dai consiglieri comunali d'opposizione, è stato predisposto dagli uffici dell'area dello Sviluppo economico, che fanno riferimento all'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, in seguito al ritiro del primo bando per l'assegnazione dei 41 stalli uscito a dicembre 2022 e ai dubbi sulla legittimità del regolamento approvato da Sala delle Lapidi nel 2021.

Il consiglio della circoscrizione si è espresso oggi con 6 voti contrari e 3 astenuti (un assente). In sostanza si sono opposti anche esponenti della maggioranza dell'assise che rappresenta i quartieri del centro storico. Un voto che, pur non vincolante per il percorso della delibera che dovrà passare l'esame del Consiglio comunale, sconfessa in qualche modo il "confronto serrato con la circoscrizione" di cui ha parlato fino a una settimana fa lo stesso Forzinetti.

Tra i voti contrari anche quello del presidente Giovanni Bronte: "Il confronto con l'assessore c'è stato, ma se dopo si propone lo stesso regolamento approvato precedentemente con pochissime modifiche, meglio evitare di perdere ulteriore tempo. Il capannone che dovrà ospitare il mercato al coperto, come noto, è frequentato da clochard, tossicodipendenti e prostitute. Occorre dare dignità e regolarizzare il mercato, bisogna farlo al più presto".

Toni diversi ma sostanza identica nelle parole dei consiglieri di minoranza Fabrizio Brancato e Massimo Castiglia: "Qualche giorno fa l'assessore alle attività produttive Forzinetti aveva dichiarato che la 'situazione amministrativo-regolamentare confusa ereditata dalla precedente amministrazione, necessitava di chiarimenti'. Oggi dopo quasi un anno di immobilismo, rimbalzi di responsabilità, millantati percorsi partecipativi con la circoscrizione e con le associazioni (due soli incontri), scopriamo che le necessarie modifiche consistono nel mantenere praticamente tal quale il regolamento precedente, già approvato con delibera del Consiglio comunale nel 2021". Per questo, secondo Brancato e Castiglia, "non è necessario sottoporre nuovamente il regolamento a un iter già seguito: non si può perdere ancora tempo lasciando un'area, già in enormi difficoltà, in condizione di degrado estremo. Bisogna passare alla fase successiva e procedere con l'avviso pubblico".