Mercato al coperto di Ballarò, la Giunta approva il regolamento per l'assegnazione degli spazi

Un anno e mezzo fa sembrava tutto fatto quando il Comune pubblicò il bando per l'assegnazione dei 42 stalli. E invece pochi giorni dopo la determina dirigenziale venne bloccata per poi essere revocata. Adesso pare che qualcosa si muova verso la concessione degli stand all'interno del mercato al coperto di Ballarò in piazza del Carmine. La Giunta comunale ha infatti approvato la delibera contenente lo schema di regolamento che servirà successivamente ad approntare la nuova gara per l'attribuzione degli spazi.

Il provvedimento arriva dopo l'ennesimo stallo normativo determinato dell'entrata in vigore della Legge sulla concorrenza che, di fatto, ha bloccato le procedure di assegnazione delle aree pubbliche, fino all'emanazione delle linee guida ministeriali a seguito della conferenza Stato-Regioni. Ora, ottenuti tutti i pareri favorevoli degli uffici, l'atto verrà trasmesso immediatamente al Consiglio comunale per l'approvazione.

"Una storia lunga e travagliata - dichiara l'assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti - che inizia nel 2019, a seguito dell'approvazione di una variante urbanistica che consentiva la realizzazione della struttura del mercato. Sin dal nostro insediamento abbiamo approfondito la questione e ci siamo accorti di alcuni vizi di legittimità, appurati anche dagli uffici della Ragioneria e della Segreteria generale. Dopo l'iniziale impasse normativa, approfondendo la questione con tutti gli uffici interessati, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ritenuto opportuno procedere con l'applicazione della Legge sui mercati all'ingrosso (125/1959). In questo modo diamo regole chiare e immediate per la concessione degli stand a tutti gli operatori coinvolti che da troppo tempo attendevano una risposta chiara".

Nel frattempo la struttura di piazza del Carmine, in parte già pronta e consegnata dall'Iacp al Comune, è sommersa dal degrado, come denuncia già da tempo il consigliere di circoscrizione Massimo Castiglia: "Hanno divelto la barriera che protegge il cantiere, la notte lì adesso dormono diverse persone senza fissa dimora, c'è chi abbandona rifiuti e chi consuma crack al suo interno". A settembre scorso, i consiglieri di Progetto Palermo, Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Oso e gruppo Misto con un'iniziativa di protesta costruttiva andarono proprio a Ballarò per ripulire il mercato al coperto.