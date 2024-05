Tra le cianfrusaglie dell'Albergheria spunta un tesoro: scoperta una preziosa collezione di farfalle

Tra cianfrusaglie e oggetti più o meno inutili e di dubbia provenienza sistemati sulle bancarelle che ogni fine settimana affollano alle spalle di piazza San Francesco Saverio, c'era anche un'importante collezione di farfalle, appartenuta all'entomologo palermitano Roberto Vinciguerra. Una scoperta fatta da un naturalista della cooperativa Silene e si tratta di un piccolo tesoro: tre cassette entomologiche colme di farfalle regolarmente etichettate e ben conservate. Ad un esame più attento, si è visto che erano un frammento dell'imponente collezione di Vinciguerra.

Dopo una trattativa con chi le aveva messe in vendita, è venuto fuori che c'erano altre cassette dello stesso tipo: una quarantina di scatole entomologiche, di forma e dimensioni diverse, contenenti soprattutto farfalle esotiche ma anche molte specie europee, in particolare siciliane. Un'importante fonte di studio per chi si occupa di biodiversità ma anche il frutto del lavoro di chi per una vita, come Vinciguerra, ha studiato gli insetti.

La cooperativa Silene, da anni molto attiva nel campo della ricerca e tutela ambientale, si è quindi fatta carico di acquistare in toto la collezione per salvarla dall'incuria e dalla prevedibile distruzione e l'ha quindi trasportata nella sua sede, dove si è proceduto ad una prima catalogazione e risistemazione della collezione ed è emerso che nelle 42 scatole recuperate erano conservati circa 1.750 esemplari, molti dei quali irrimediabilmente distrutti ma la gran parte, fortunatamente, ancora in ottime condizioni.

La collezione è stata quindi momentaneamente trasportata alla sezione di Botanica, antropologia e zoologia del Dipartimento Stebicef dell'università di Palermo in attesa di adempiere alle pratiche burocratiche necessarie per sancirne la donazione definitiva al prestigioso museo di zoologia Pietro Doderlein.

Vinciguerra è stato un naturalista e teologo nato a Palermo nel 1967 e morto a soli 46 anni. Nel corso della sua vita è riuscito a radunare un'imponente collezione di lepidotteri, per lo più tropicali, di cui ha trovato e descritto tre nuove specie: Alcides privitera, Alcides leone e Athis pirreloi. Sulla sua imponente collezione è stato pubblicato anche un volume, "Uranie, Castnie e Saturnie della collezione di Roberto Vinciguerra", uscito postumo nel 2016 per i tipi di Natura Edizioni. Si sa che dopo la sua scomparsa una parte corposa della sua collezione è stata ceduta dagli eredi al British Museum di Londra.