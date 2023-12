Bagheria, apertura straordinaria il 10 e 17 dicembre per il mercatino di via Bagnera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione delle feste natalizie, il mercatino settimanale del mercoledì di viale Bagnera sarà aperto anche nei giorni di domenica 10 e domenica 17 dicembre 2023. L'apertura straordinaria è stata disposta con uno specifico atto di indirizzo a firma del sindaco Filippo Maria Tripoli in seguito alla richiesta pervenuta agli uffici del Suap da parte dei commercianti e soprattutto per promuovere il tessuto economico locale della Città in occasione delle feste natalizie. Rimane invariata la consueta apertura del mercatino del mercoledì.