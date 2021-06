Vende scarpe al mercatino, arrivano i vigili e scappa: sequestrata la merce

Nuovo intervento dei vigili a Bagheria e per il controllo sull’abusivismo commerciale. Sequestrate 12 paia di scarpe griffate. "Nel corso dello svolgimento del mercatino rionale, ieri, intorno alle 11, mentre erano in corso le consuete operazioni di controllo - dicono dagli uffici del Comune di Bagheria - gli ispettori Salvatore Pilato, Caterina Tomasello, Domenico Chiappone, Salvatore Provenzano e Francesco Paolo Sciortino si sono avvicinati a un uomo che stava vendendo le scarpe senza autorizzazione. L’uomo infatti è scappato non appena ha visto avvicinarsi la pattuglia. La merce, abbandonata, 12 paia di scarpe griffate, è stata sequestrata dalla polizia municipale: sarà distrutta in quanto merce contraffatta. La notizia di reato e convalida di sequestro sono state trasmesse alla Procura di Termini Imerese".