"Ti vuoi riprendere? Allora devi diventare porca": mental coach a Palermo smascherato da Striscia

"Ti vuoi riprendere? Allora devi diventare porca". E ancora: "Non ti devi innamorare. Devi solo sco...li". E' solo uno dei pochi consigli "ripetibili" tra quelli – sconci e volgarissimi – destinati alle clienti da un presunto “mental coach” che opera a Palermo e che è stato smascherato da Striscia la Notizia. Nella puntata andata in onda ieri sera Stefania Petyx ha raccolto la testimonianza di una delle vittime: "Avevo bisogno di aiuto e mi sono rivolta a lui - ha detto - e invece mi sono sentita umiliata e violata, ho subito una violenza verbale molto forte".

Guarda il video di Striscia (dal minuto 6)

E per andare a verificare e documentare il modus operandi dell'uomo, si sono presentate alcune figuranti sotto copertura, che hanno fatto vedere il metodo utilizzato dal "mental coach". Questi alcuni dei dialoghi: "Sei brava a letto? Dai tutto?", e ancora: "Sei una porca, sì o no? Fai anche ....?". Fino alla proposta: "Oggi non mi paghi la seduta e ti spogli davanti a me. E ti faccio una foto". Consigli, parolacce, proposte indecenti. E quando la (finta) cliente si è rifiutata chiedendo di pagare normalmente e avere una ricevuta, il presunto "mental coach" ha risposto senza problemi: "Non la rilascio: non sono uno psicologo quindi non potresti neanche scaricarla".

Questa sera alle 20.35 verrà trasmessa la seconda parte del servizio, con l’incontro tra Stefania Petyx e il "professionista".