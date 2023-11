Scuola, mensa tra i disagi: "Niente posate al Cep e in altri plessi c'è chi mangia carne con le mani"

Parte tra i disagi la mensa scolastica in diversi plessi comunali. Debutto da dimenticare all'istituto comprensivo Giuliana Saladino, al Cep, dove 60 bambini ieri sono rimasti digiuni. Difficoltà si registrano anche all'istituto comprensivo Margherita Hack, in via Cesare Terranova, nella zona di corso Calatafimi: una mamma racconta a PalermoToday che qualcuno ha dovuto pranzare afferrando con le mani l'intera fetta di carne e addentandola a causa di "un dilemma burocratico nato tra Comune e collaboratori scolastici" sul taglio dei cibi.

Un'incognita, quest'ultima, che accomuna diversi plessi: c'è chi ha affidato il compito ai collaboratori scolastici (e così andrebbe fatto secondo il Comune che fa riferimento al contratto nazionale del comparto scuola) e chi invece sostiene che sia una mansione che non spetti loro. Sul tema è in programma l'invio di una nota di richiamo alla normativa vigente da parte del Comune ai dirigenti scolastici.

"Niente posate e 60 bimbi digiuni al Cep"

In realtà al Cep, oggi a pranzo, non ci sarebbe stato alcun dubbio da sciogliere perché "nell'incertezza non hanno consegnato le posate", si legge in un post pubblicato sui social dall'istituto diretto da Giusto Catania: "Il pasto è stato consegnato senza bolla di accompagnamento (grave!) ma, soprattutto, senza le posate (gravissimo!). Come si fa a controllare la corretta conservazione del pasto senza la bolla? Come si può mangiare senza le posate?". Secondo quanto riferito dalla scuola, l'addetto al trasporto dei cibi avrebbe risposto dicendo che la bolla sarebbe stata inviata per mail e che le posate sarebbero state acquistate sul momento, ma lo stesso poi "per un'ora mezza, non si è più fatto vedere né sentire". Così dall'istituto sono state avvisate le famiglie e i bambini sono tornati a casa senza aver mangiato.

Vivenda: "Ci scusiamo per l'inconveniente"

"Si è trattato purtroppo di un episodio isolato di cui ci scusiamo con la scuola e con i bimbi. Un episodio che, assicuriamo, non si ripeterà avendo messo in campo i dovuti accorgimenti", spiega Gregorio Augusto, direttore della filiale Sicilia per la Vivenda spa, la società che, per conto del Comune, si occupa del servizio. "L'inconveniente accaduto oggi - prosegue Augusto - è dovuto all’importante aumento del numero di pasti, numeri mai visti prima, coincidente con l’avvio del servizio mensa della quasi totalità delle istituzioni scolastiche aderenti al servizio".

"Carne mangiata con le mani all'istituto Hack"

Le posate sono state invece recapitate al plesso Paulsen dell'istituto Margherita Hack, ma anche lì sono mancati i problemi. "I collaboratori scolastici, a dir loro, non sono tenuti ad effettuare il taglio del secondo piatto e della frutta a mensa. Le insegnanti non hanno questo compito. La ditta che quest'anno si è guadagnata l'appalto per fornire ai bambini il servizio della refezione scolastica non potrebbe provvedere a porzionare il cibo e servirlo in comodi bocconi?", chiede una mamma. "Nonostante la presenza di molti operatori addetti alla mensa, gli stessi non si occupano di tagliare la carne ai bambini sostenendo non sia di loro competenza", aggiunge un altro genitore.

La mensa scolastica, come funziona

Il servizio di mensa in 60 scuole comunali (dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) è offerto dietro il pagamento di una retta mensile tra i 20 e i 140 euro, in base alla fascia di reddito. La refezione è iniziata l'11 ottobre in una trentina di istituti e l'avvio sta proseguendo man mano anche negli altri plessi. La gestione, per due anni, è in capo alla Vivenda, società che si è aggiudicata l'appalto per un importo complessivo di circa 3,6 milioni di euro.

"È la prima volta che l'amministrazione affida tutta la gestione della refezione alla ditta appaltatrice. Questo permetterà ai dipendenti comunali, finora impiegati per lo sporzionamento e per le pulizie all’interno dei refettori delle scuole, di rafforzare l'organico dei settori comunali carenti di personale", aveva dichiarato l'assessore comunale all'Istruzione Aristide Tamajo lanciando il servizio un mese fa. Ma proprio l'assenza dei refezionisti avrebbe dato il via all'equivoco sull'assistenza al pasto che adesso l'amministrazione conta di risolvere inviando la nota a tutti i presidi, invitandoli ad affidare il compito ai collaboratori scolastici.