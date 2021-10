Scuola dell'infanzia, mensa gratis per i bimbi delle famiglie meno abbienti: il Comune di Balestrate pubblicata il bando

Mensa gratis per i bimbi delle famiglie meno abbienti di Balestrate che frequentano la scuola dell’infanzia. Ad annunciare lo sgravio totale del costo, per il secondo anno consecutivo, è il sindaco Vito Rizzo. Pubblicato dall’ufficio politiche scolastiche l’avviso contenente tutte le informazioni necessarie per farne richiesta. Il requisito per poter ottenere l'agevolazione è avere un Isee inferiore a 12.058,82 euro. Il bando scadrà il 25 ottobre. Dopo la presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria.

"Stiamo concentrando - dichiara il primo cittadino - le esigue risorse che abbiamo per poter sostenere le famiglie con maggiori difficoltà economiche: sono in fase di distribuzione la quarta tranche di buoni spesa e a breve pubblicheremo un nuovo bando; abbiamo destinato oltre 100 mila euro per gli sgravi della Tari 2021; altre 15 famiglie sono state sostenute con un servizio civico trimestrale e nelle prossime settimane pubblicheremo un nuovo bando; garantiremo a circa 10 ragazzi la frequenza gratuita per un anno per corsi sportivi o culturali ; infine stiamo per pubblicare un avviso specifico per i percettori di RdC che potranno svolgere dei cantieri sociali e beneficiare di un’indennità aggiuntiva di 500€ al mese per un bimestre. Tutto questo - conclude Rizzo- è possibile grazie ad un sapiente utilizzo delle risorse comunitarie , che bisogna conoscere per poter utilizzare al meglio per la nostra comunità”.