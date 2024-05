La menopausa, conoscerla per affrontarla: convegno a Marineo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione marinese di Volontariato PERLEDONNE organizza a Marineo(PA), per il ciclo #conoscerlaPERaffrontarla, un convegno gratuito ed aperto a tutti sulla MENOPAUSA. Una fase della vita che coinvolge tutte le donne e la cui informazione diventa fondamentale per affrontarla e viverla al meglio. Durante l’evento, si capirà meglio cos’è la menopausa, come coinvolge le donne, quali sono i falsi miti che la circondano e quali invece le nuove frontiere terapeutiche e non per un miglioramento della qualità della vita. Il tutto verrà affrontato dalle professioniste del settore sia in ambito medico che in ambito nutrizionale affinché vi sia una perfetta cooperazione tra le componenti che regolano il nostro corpo. A fine degli interventi delle specialiste sarà possibile, in un dibattito, porre domande e ricevere risposte esaustive e competenti. Affinché, l’informazione possa svolgere un ruolo cruciale nell’affrontare un cambiamento normale e necessario nella vita di una donna. L’evento si svolgerà al Castello Beccadelli-Bologni di Marineo (PA) sabato 11 Maggio 2024 alle ore 17.

Interverranno sull’argomento la Dott.ssa Nenzi Varsellona (UOC Ginecologia e Ostetricia. Azienda ospedaliera “Ospedale riuniti Villa Sofia-Cervello”), la Dott.ssa Fortuna Adragna (UOC Ginecologia e Ostetricia. Azienda ospedaliera “Ospedale riuniti Villa Sofia-Cervello”) e la Dott.ssa Marilia La Lia (Biologa Nutrizionista). A moderare l’evento sarà l’Alfiere della Repubblica Italiana Maria Lucrezia Rallo. Intermezzi musicali curati dalla pianista Francesca Lo Pinto. Con il patrocinio del Comune di Marineo. “Non lasciare che l’età ti cambi la vita. Cambia il tuo modo di vivere la vita!”.