Disagio, cultura e violenza minorile in una società post-moderna al convegno dedicato a Lucio Torcivia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo scorso lunedì, in occasione del 3° Memorial dedicato al cavaliere avvocato Lucio Torcivia, che si è svolto nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, Andrea Torcivia direttore del Cesfat Laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense Dipartimento Ans Sicilia Palermo, ha voluto commemorare il padre a cui il laboratorio stesso è intestato, per l’impegno nella legalità e nel sociale a beneficio, soprattutto, di quei ragazzi che vivevano una condizione di disagio con particolari problemi economici, affettivi e familiari.

L'avvocato Lucio Torcivia nasce a Santo Stefano di Camastra nella provincia di Messina il 1° marzo 1929 e muore il 4 dicembre 1988 a soli 58 anni, colpito dal cancro. Secondo di sei figli perde il padre all’età di sette anni e per aiutare la mamma Serafina a portare avanti la famiglia inizia subito a lavorare con il fratello maggiore, Sebastiano. Il suo sogno nel cassetto, comunque, rimane sempre quello di studiare e diventare avvocato. A Patti consegue la maturità classica con il massimo dei voti ma, consapevole dei sacrifici che deve affrontare, ben presto si trasferisce a Palermo per continuare gli studi. Frequenta la Facoltà di Giurisprudenza, ma per mantenersi e pagarsi l’affitto di una stanzetta inizia a dare lezioni private. Dopo tanti sacrifici e privazioni si laurea in giurisprudenza con 110/110 e comincia il suo praticantato per procuratore legale. Con grande determinazione supera gli esami e dopo sei anni viene iscritto all’ordine degli avvocati, una professione che eserciterà per ben trentaquattro anni.

Negli anni ’60 apre uno studio legale a Piazza Sant’Anna (siamo nel centro storico di Palermo) e lì stringe una bella amicizia con il parroco dell’omonima Chiesa di Sant’Anna. Insieme decidono di prendersi cura di alcuni ragazzi abbandonati o allontanati dalle famiglie che non potevano prendersi cura dei propri figli. Tenendo conto che ogni ragazzo aveva caratteristiche di personalità diverse l’uno dall’altro Torcivia, insieme al Parroco della Parrocchia Sant’Anna, aiuta molti di loro a terminare gli studi per inserirsi meglio nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni di vita e per il suo impegno nel sociale e nella legalità, gli viene conferita l’onorificenza di ‘Cavaliere della Lavoro’ in Europa, valori che per diciotto anni ha cercato di trasmettere al figlio Andrea.

All’evento, moderato da Cesare Faiella, noto penalista di Palermo, hanno relazionato sul tema tra gli altri Salvatore Vitrano, penalista e dirigente Cesfat; Sabrina Apuzzo, presidente della National Association Condominium Administrators e Mediatrice Familiare e Salvatore Pignataro criminologo Investigativo e Dirigente Cesfat. Erano presenti all’evento autorità come: il Colonnello Emanuele Mancini, Comandante del 46° Regimento Trasmissione presso la Caserma Turba e Giuseppe Puleo, dirigente nazionale Siulp, sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia. Inoltre, coordinati dal comandante operativo Marco Carini, erano presenti all’evento alcuni uomini della Guardia Nazionale Aeza comando provinciale di Palermo e numerosi sociologi dell’Ans, Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Sicilia, avvocati, dirigenti scolastici, criminologi e condominialisti di Naca Sicilia.

I lavori sono stati aperti Andrea Torcivia che, dopo aver ringraziato il sindaco di Palermo per l’ospitalità ricevuta a Villa Niscemi, ha intrattenuto i partecipanti raccontando il testamento morale lasciatogli dal padre in punto di morte, testamento che egli stesso con tanta commozione e con un gesto assolutamente simbolico ha voluto affidare al proprio figlio Lucio consegnandogli una Targa Commemorativa del Cesfat, affinché in un prossimo futuro, possa continuare a lavorare nel sociale e aiutare tutti quei ragazzi che per vari motivi hanno difficoltà a realizzare i propri obiettivi. Durante l’evento e alternandosi con gli interventi dei relatori sono state consegnate alcune targhe e riconoscimenti alle autorità presenti e ai vari rappresentanti delle diverse associazioni che sono intervenute.