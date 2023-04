In bici per ricordare Biagio Conte, primo memorial di ciclismo dedicato al missionario

In bici ricordando Biagio Conte. Si svolgerà domani, domenica 23 aprile, nella zona industriale di Brancaccio, la prima edizione del Memorial Fratel Biagio. manifestazione sportiva organizzata dall'associazione Asd Libertas Boccadifalco, in collaborazione con la Fci, Federazione ciclistica italiana.

L'iniziativa è promossa dalla consigliera comunale Teresa Leto e dal presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico. La partenza è prevista alle 8:30 da piazza Torrelunga. Il circuito interesserà le seguenti vie: dopo piazza Torrelunga si prosegue per corso dei Mille direzione sud fino all’incrocio di via Testasecca, svolta a destra per via Testasecca fino all’incrocio di via Filippo Pecoraino, via Giuseppe Cirrincione, via Emiro Giafar e traguardo in piazza Torrelunga. La kermesse terminerà con la premiazione in via Filippo Pecoraino. Potranno partecipare alla gara tutti i tesserati Fci.