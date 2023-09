Giorgia Meloni, lo stupro di Palermo e "il lupo" di Giambruno: la rabbia della premier in diretta tv

Giambruno può dire quello che vuole, e voi non fatemi più domande su Giambruno. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni oggi in conferenza stampa post Cdm si è trovata a battibeccare, sollecitata dopo le uscite del compagno e giornalista televisivo Andrea Giambruno che durante una trasmissione tv dopo gli stupri di Palermo ha detto: "Se eviti di perdere i sensi, magari, eviti di trovare il lupo".

"Io penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella interpretata dai più" dice Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo che il Consiglio dei ministri ha dato il bollino verde al decreto anti baby gang. "Nelle sue parole non leggo 'se giri in minigonna ti possono violentare', ma qualcosa più simile a quello che mi diceva mia madre quando ero ragazza: 'Occhi aperti e testa sulle spalle', perché purtroppo gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guardia" continua Meloni. "Bisogna fare del proprio meglio per non mettersi nella condizione di consentire a questi animali di fare quello che vorrebbero fare: penso sia un consiglio che i genitori darebbero ai propri figli, non ci trovo nessuna giustificazione per chi stupra, ma un consiglio: 'Ragazze state attente, occhi aperti e testa sulle spalle'".

Poi ha puntualizzato: ''Mi chiedo che idea avete del concetto di libertà di stampa? Perciò io non vorrei essere chiamata in causa e vorrei che quel giornalista non venga messo in discussione perché legato a me''. Da qui l'invito ai media: ''Vi chiedo per il futuro di non chiedermi conto di quello che un giornalista, nella libera espressione del suo operato, dichiara in tv, perché non ritegno di essere io a dire cosa deve dire e non ritengo di doverlo fare, perché io credo nella libertà di stampa...''.

Quando poi tocca a Claudia Fusani, firma del Riformista, fare la domanda, nasce un vero e proprio battibecco con il presidente del Consiglio. ''Quindi, il suo 'no' è netto rispetto alle violenze e a una ragazza che esce in minigonna? Può farlo?'', dice Fusani, ''Ma certo che c'è libertà di uscire con le minigonne, Fusani la prego veramente...", ribatte Meloni.